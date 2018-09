Algérie: Lutte contre l'extrémisme - La ligue des Oulémas du Sahel appelle à renforcer les valeurs de paix

Alger — La ligue des Oulémas, Prêcheurs et Imams du Sahel a appelé, vendredi, tous les acteurs dans le domaine religieux à s'impliquer davantage dans le renforcement de la paix et de la réconciliation, valeurs essentielles face à l'extrémisme violent, a-t-on appris des organisateurs.

Les participants, dans un atelier de formation et de sensibilisation tenu à Agadez au Niger sous le thème "les valeurs et les principes de l'Islam dans la lutte contre le radicalisme et l'extrémisme violent" , ont appelé tous les acteurs dans le domaine religieux à "s'impliquer dans la promotion des valeurs de paix et de la réconciliation à travers les nouveaux supports de communication, notamment les réseaux sociaux qui constituent le terreau fertile de l'enrôlement des jeunes pour la violence".

Au terme de trois journées d'échanges et de formation, Ils ont indiqué que la promotion de ces valeurs permettra de prémunir cette catégorie particulièrement visée et de lui fournir les outils nécessaires lui permettant de faire face aux propagateurs de l'obscurantisme et éviter leur endoctrinement".

Par ailleurs, les intervenants ont souligné "la prépondérance du rôle de la famille, des femmes, des jeunes, des mosquées, des zaouïas, des médias et des institutions dans la lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et la criminalité transfrontalière organisée".

Durant cet atelier, les participants ont, également, indiqué la nécessité de "contribuer à la formation des acteurs sécuritaires dans le domaine religieux, afin de leur permettre d'acquérir des connaissances avérées dans la détection des signes précoces de radicalisation et de leur permettre d'apporter des réponses appropriées".

Il a été, aussi, recommandé d'améliorer l'encadrement de la jeunesse et des femmes à travers le renforcement de la qualité du discours religieux, ainsi que le renforcement de l'enseignement des valeurs et des vertus islamiques dans les programmes d'éducation religieuse .

Les intervenants ont, en outre, incité a "sensibiliser" les acteurs religieux pour une implication plus effective dans la vie quotidienne afin de "montrer l'exemple et de mettre en pratique les enseignements religieux liés aux valeurs et aux vertus islamiques". Ces acteurs sont également invités à développer et adapter le discours religieux aux réalités de leurs sociétés respectives, afin de le rendre plus "attractif".

A ce propos, les imams et les mourchidates, représentant différentes institutions et associations musulmanes d'Agadez, ont saisi cette occasion pour mettre l'accent sur la pertinence du thème choisi et son actualité, tout en dénonçant les multiples tentatives visant à nuire à l'islam et à son image en tant que religion de paix et de tolérance.