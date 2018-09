Tunisie: L'Instance politique de Nidaa Tounes décide de geler l'adhésion de Youssef Chahed

Tourné en grande partie à Guelma et à Constantine et sorti en 2018, ce tout premier film d'angoisse… Plus »

L'Instance politique du Mouvement Nidaa Tounes était en conclave, depuis trois jours à Tunis, pour décider du sort du Chef du gouvernement, Youssef Chahed et statuer sur son maintien ou non au sein du Mouvement, avait déclaré à la TAP, le président du bloc parlementaire du Mouvement, Sofien Toubel.

Plus tôt dans la journée, l'Instance politique de Nidaa Tounes avait publié une déclaration à l'issue de sa réunion, dans laquelle elle a salué le rôle du groupe parlementaire de Nidaa Tounes et la cohésion de ses élus autour de la ligne politique du parti et les choix de son fondateur Béji Caïd Essebsi.

Tunis — L'Instance politique du Mouvement Nidaa Tounes, réunie, vendredi soir, a décidé de geler l'adhésion du chef du gouvernement Youssef Chahed et de transmettre son dossier à la commission du règlement intérieur, conformément aux dispositions des articles 59, 67 et 69 du règlement du parti.

