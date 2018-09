Tunisie: Annonce des résultats du concours de la CPG et ouverture d'un nouveau concours, demain jeudi

Tunis — Les résultats finaux du concours lancé par la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) pour le recrutement de 1700 agents exécutifs seront annoncés demain, jeudi 13 septembre 2018, à 16h, indique le département de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, rattaché au ministère de l'Industrie et des PME, dans un communiqué publié mercredi.

Cette décision a été prise lors d'une réunion tenue, cet après-midi, entre le ministre de l'Industrie et des PME, chargé de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Slim Feriani, les députés représentant le gouvernorat de Gafsa à l'ARP, le PDG de la CPG et du Groupe Chimique Tunisien (GCT) et des cadres du ministère.

"Sera également, annoncée demain, l'organisation d'un concours pour le recrutement de 1006 agents dans le gouvernorat de Gafsa, pour le compte de la CPG et du GCT", précise la même source.

Il a aussi, été décidé de renforcer la coordination entre la CPG, les services du ministère de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables et celui de la formation professionnelle et de l'emploi pour activer le programme de formation de 2000 agents, en vue de leur recrutement.