Afrique: Le président de la CAF Ahmad Ahmad s'entretient avec le président Nigérien

"Tout doit évoluer et chacun de son coté doit faire une évaluation et apporter ce qu'il faut apporter pour que nous puissions aller de l' avant ", a-t-il insisté.

En réponse à certains commentaires sur le retrait de l'organisation d'une compétition de la caf à un pays M. Ahmad Ahmad réaffirme « Si la caf arrive à un moment à retirer une compétition à un pays c'est ne pas à cause de la caf c'est à cause de ce pays qui ne respecte pas les engagements qu'ils ont fait » a-t-il expliqué.

Selon lui, « l'une des particularités du continent africain est que le football fait partie de la vie quotidienne de la jeunesse africaine c'est non seulement une activité ludique mais surtout un moyen d'éducation qu'on peut utiliser pour stabiliser et protéger la jeunesse africaine ».

Le responsable du football africain a par ailleurs félicité les autorités du Niger sur les actions qu'elles ont déjà menées avec la CAF notamment la dernière organisation de la CAN U17 (moins de 17 ans, NDLR) et sur l'engagement personnel du président Issoufou Mahamadou pour l'organisation en 2019 la CAN U20 (moins de 20ans).

