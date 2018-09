Sud-Soudan: Un Casque bleu népalais blessé dans l'attaque d'un convoi

Paix et sécurité Plus »

« La signature de l'accord de paix revitalisé par toutes les parties au conflit, il y a trois jours, annonçait une période d'optimisme pour l'avenir. Il est décourageant de voir que, malgré le nouvel accord, les combats se poursuivent dans la région de l'Équatoria central », a dit David Shearer. «Toutes les forces doivent se désengager comme l'exige l'accord de paix et mettre fin à la violence. Les parties doivent également travailler ensemble pour instaurer un climat de confiance entre elles et avec la population du Soudan du Sud qui souffre énormément du conflit actuel. »

« Cette attaque directe contre les forces de maintien de la paix de l'ONU ici pour aider la population du Soudan du Sud est inacceptable. L'auteur doit être trouvé et tenu responsable par les autorités gouvernementales », a déclaré le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la MINUSS, David Shearer.

