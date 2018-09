Afrique: Total Ligue des Champions - Horoya - Al Ahly: il faudra s'en remettre au match retour

90 minutes pour rien. En tout cas si on regarde le tableau d'affichage du Stade du 28 septembre à Conakry puisque le Horoya Athlétic Club et Al Ahly sont rentrés bredouilles aux vestiaires à l'issue du premier quart de finale de la Ligue des Champions de la CAF Total 2018.

Le champion égyptien a eu cinq bonnes opportunités au cours de la rencontre, a connu une bonne première période mais a été plus dangereux au cours de la seconde notamment sous l'impulsion du jeune Salah Mohsen qui avait d'ailleurs joué une semaine pus tôt un rôle au sein des Pharaons, inscrivant le quatrième des six buts des Pharaons contre le Niger en éliminatoire de la CAN Total 2019.

Les Guinéens n'ont pas réellement mis en danger le gardien international Mohamed El Shennawy même s'ils ont parfois pesé sur la défense des Diables Rouges après la pause.

Les Egyptiens ont tenté de mettre à profit la rapidité de son attaquant marocain, Walid Azarou pour désorienter les défenseurs d'Horoya. Il y est parfois survenu sans que ses efforts soient payés en retour. Salif Coulibaly, le défenseur malien, arrivé cette saison au Caire, a essayé de placer sa tête mais il a échoué alors qu'il s'est parfois trouvé en position très favorable. Juste avant la mi-temps le latéral Ali Maâloul aux vertus offensives bien connues aurait pu trouver le fond des filets mais sa frappe est passée juste au-dessus de la transversale du gardien malien d'Horoya Germain Berthe.

Au retour des vestiaires Amadou Djibo, tombé dans la surface, a réclamé un pénalty à la suite d'une intervention d'Hossam Ashour, refusé par l'arbitre. Moment d'effroi dans les tribunes lorsque Salah Mohsen manque l'immanquable seul face à Berthe (76'). Les réactions guinéennes ont été toutes déjouées par la défense d'Al Ahly qui a su verrouiller toutes les portes devant El Shennawy. La dernière tentative sera une nouvelle fois signée Salah Mohsen mais aussi vaine que la précédente alors qu'il restait encore cinq minutes à jouer.

Le derby entre les deux entraîneurs français Victor Zvunka et Patrice Carteron a tourné court. Le second sera chez lui pour le match retour à Alexandrie avec l'envie de gagner, plus que jamais, compte-tenu de l'immense expérience d'Al Ahly. Mais un nul sans but n'est jamais un bon résultat. Et chacun en est convenu après la rencontre, rien n'est joué même si les joueurs d'Horoya sont désormais condamnés à un authentique exploit.