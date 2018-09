Seychelles: La société civile des Seychelles va ouvrir le premier refuge pour les femmes victimes de violences conjugales

Cependant, la mère de cinq enfants a déclaré que ce qui se passera après que les femmes auraient quitté le refuge est un autre problème et une grande préoccupation. «Dans la plupart des cas, nous devons retourner dans la même maison avec le même auteur de ces violences et parfois dans le cas où la maison porte le nom de l'homme les femmes se retrouvent sans abri», ajoute Mme. Philoe.

Ce sera un endroit où elles pourront venir et vivre de manière temporaire, bénéficier de conseils et d'un soutien psychosocial ainsi que se retrouver afin de se remettre sur pied », a déclaré le directeur général.

L'installation, financée par l'Union européenne, est une initiative de la plateforme d'engagement des citoyens des Seychelles (CEPS), qui regroupe des organisations à but non lucratif.

