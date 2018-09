Tunisie: Conformes aux procédures en vigueur

Les offres ont été soumises, après avoir complété les documents administratifs, de la commission permanente d'ouverture des offres à la commission d'évaluation des offres à la direction générale des barrages, et ce, le 7 août 2018.

Pour ce qui concerne le projet d'élévation du barrage Bouhertma, l'appel d'offres international n°10/2018 a été publié le 2 mai de cette année avant d'ouvrir les plis au cours d'une séance tenue le 24 août 2018. Conformément aux procédures en vigueur, les offres ont été soumises, après avoir complété les documents administratifs, de la commission permanente d'ouverture des offres à la commission d'évaluation des offres à la direction générale des barrages, en date du 5 septembre 2018.

Exclusion des sociétés sanctionnées

Ainsi, les offres portant sur les deux projets sont actuellement en phase d'évaluation technique et financière par les comités concernés conformément aux dispositions du décret 1039 de 2014 organisant les marchés publics. De ce fait, on ne peut pas dire, au cours de cette phase, qu'une telle ou telle société a remporté le marché. D'autant plus que la démarche d'évaluation des offres se base sur un système à points décernés aux sociétés qui ont présenté leurs offres. En tout, 80 points sont attribués à l'offre technique et 20 points à l'offre financière.

Par conséquent, on n'est pas obligé de choisir l'offre financière la moins disante. A noter que le score final obtenu pour chaque société candidate est défini par la commission d'évaluation et qui est en train de parachever ses travaux. A souligner que ces projets entrent dans le cadre d'un accord de crédit conclu entre la Tunisie et la Banque allemande de reconstruction (KfW) et entrent dans le cadre de la coopération tuniso-allemande. Parmi les conditions imposées, l'exclusion de toute société, fournisseurs et bureaux d'études sanctionnés par les Nations unies, l'Union européenne ou le gouvernement allemand.

Cette condition figure dans l'article 61 du cahier des charges administratives relatif à ces deux projets. Les comités d'évaluation des offres examinent minutieusement celles-ci pour s'assurer que les soumissions sont conformes aux dispositions de l'article en question. En outre, les rapports d'évaluation des offres sont soumis au bailleur de fonds avant la signature du marché. Toutes les sociétés sanctionnées par les organismes précités sont exclues automatiquement en tenant compte des dispositions en vigueur.

La commission supérieure du contrôle et d'audit des marchés publics siégeant sous la présidence du chef du gouvernement donne également son avis à ce sujet. Juridiquement, aucune société chinoise ou autre ne peut être interdite de participer à la phase de présentation des offres et à concurrencer les autres candidats dans le cadre de l'égalité des chances qui constitue un pilier du décret organisant les marchés publics.