Afrique: Ligue des Champions - L'Etoile du Sahel sans pression pour le derby 100% tunisien contre l'Esperance

Le hasard du tirage au sort a voulu que les représentants du football tunisien en Ligue des Champions d'Afrique, Espérance Sportive de Tunis et Etoile du Sahel se retrouvent face à face en quarts de finale. C'est une affiche qui s'annonce explosive dont la première manche se jouera à Radès ce samedi.

C'est un Espérance de Tunis des mauvais jours qui sera opposé à l'Etoile du Sahel en quarts de finale de Ligue des Champions CAF. Les vainqueurs de l'édition 2011 font face à plusieurs critiques, notamment après l'élimination en Coupe Arabe face à El Eskandary et la défaite face à Al Ahly en phase de poules de C1.

En face, les gars de Sousse comptent bien profiter de la mauvaise passe de leur adversaire pour frapper un grand coup. L'entraîneur de l'Etoile sportive du Sahel, Chiheb Ellili, a affirmé, qu'il s'agit d'un « classico attendu et d'une finale avant la finale entre deux des plus grands clubs à la double échelle nationale et africaine. L'Etoile est parvenue jusqu'en demi-finale de la compétition l'année dernière et nous nous devons de faire mieux au cours de la l'actuelle édition, a-t-il lancé. Certes, la préparation physique et la dynamique positive sont importantes, mais dans ce genre de match, le mental y joue pour beaucoup, poursuit-il. Nous sommes prêts sur tous les plans notamment psychologiques. Demain, on jouera pour la gagne et on y procèdera pour ce faire par une gestion équilibrée », a-t-il affirmé.

La formation sahélienne, qui aura l'avantage de jouer le match retour sur son terrain, tentera de profiter des lacunes de son adversaire pour prendre l'ascendant. Pour cela, les joueurs devront être bien concentrés en défense et faire preuve d'audace en attaque. Un bon résultat à Radès permettrait aux coéquipiers d'Amine Ben Amor de mettre un pied dans le dernier carré de la Ligue des Champions et d'aborder la manche retour avec un moral au beau fixe.