Afrique: Ligue des Champions - ES Sétif/ Taoussi - «Notre victoire est méritée »

«Notre victoire est méritée. On aurait pu remporter la partie avec plus d'un but d'écart, mais on ne va pas faire la fine bouche, on va s'en contenter quand même. 1 à 0, cela reste un très bon résultat en perspective de la manche retour », a confié Rachid Taoussi dans des propos relayés par competition.dz.

Ce petit but risque de s'avérer un peu juste au match retour à Casablanca dans une semaine mais l'équipe de Rachid Taoussi a au moins évité de prendre de but dans un match très disputé.

L'Entente de Sétif s'est imposée sur le plus petit des scores en 1/4 de finale aller de la Ligue des Champions africaine face au Wydad de Casablanca grâce à un but de milieu de terrain sénégalais Daoudi Isla qui se jette sur la balle suite à une belle action jouée à une touche de balle de Ferhani pour Djahnit qui centre au point de penalty.

