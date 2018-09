Congo-Brazzaville: Cinéma - L'ascension brutale d'Imelda Maboueki

Selon le journal Le Monde, l'ancien général et opposant congolais Ferdinand Mbaou, exilé en France,… Plus »

Pour Imelda, l'ascension est brutale. « Je reste bien sûr très honorée mais également très émue par ce qu'il m'arrive, je remercie vivement Richi de m'avoir donné cette chance. Je découvre de l'intérieur l'univers cinématographique du Congo, un cinéma auquel je crois et je suis étonnée de tous ces talents qui le représentent », déclare-t-elle. Les amoureux du septième art n'ont pas fini de la voir sur les grands écrans puisque le célèbre réalisateur de clips, Dan Scott, vient d'annoncer la sortie imminente d'un premier long métrage intitulé "Trouble" avec Imelda Maboueki à l'affiche, accompagnée de Mira Loussi et Michael Thamsy.

Sur les grands écrans, un nouveau visage inattendu, celui d'Imelda Maboueki, actrice en herbe et aussitôt récompensée par le Prix de la meilleure interprète féminine pour le court métrage "Positif" du réalisateur Richi Mbelele. Apparue tout d'abord à la télévision en tant que speakerine pour le « 19/21 » à la naissance de Canal2 TNT Africa et quelques mois plus tard comme animatrice de l'émission de cinéma "Vidéo club " sur cette même chaîne, Imelda ne s'attendait pas à voir son nom en haut de l'affiche.

