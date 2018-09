Algérie: Un plan national de lutte contre la déperdition scolaire

Abordant le problème de la surcharge des classes qui a marqué cette rentrée scolaire, la ministre l'a imputé au non achèvement, dans les délais, des projets programmés, notamment les écoles primaires, relevant, dans ce sens, une hausse des naissances et l'intérêt grandissant des parents pour les conditions de scolarisation de leurs enfants.

Elle a souligné, dans ce sens, l'impératif de "lutter contre la médiocrité" qui est, a-t-elle dit, "notre ennemie commun tant au niveau de la gestion que des enseignements", mettant en avant la poursuite de sa politique visant à améliorer les prestations du secteur et à former les personnels ainsi que le travail continu avec les directeurs de l'Education et les responsables des établissements éducatifs en vue de suivre et de trouver des solutions aux problèmes posés.

Imputant ce phénomène à la non prise en charge des écoliers ayant des difficultés d'apprentissage, la ministre a précisé que les directeurs des établissements éducatifs ont été instruits de "confier les classes de première et deuxième années du cycle primaire à des enseignants expérimentés".

Invitée au forum d'El Moudjahid, la ministre a indiqué que son département s'attelait à "l'élaboration d'un plan national de lutte contre le phénomène de déperdition scolaire, en associant le Centre national d'enseignement à distance, l'Observatoire national d'Education et de formation et l'Association national d'alphabétisation afin de juguler ce phénomène".

