Algérie: Plus de 265.000 nouveaux étudiants regagneront dimanche l'Université

Alger — Plus de 265.000 nouveaux étudiants rejoindront dimanche les bancs de l'université au titre de la rentrée 2018/2019 qui enregistre cette année 1,7 million d'étudiants dans tous les paliers de l'enseignement universitaire.

Cette population estudiantine est repartie sur 50 universités, 13 centres universitaires, 32 Ecoles supérieures, 11 Ecoles d'enseignants ainsi que 51 établissements affiliés à d'autres secteurs mais pédagogiquement soumis au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique outre 9 Instituts privés.

En prévision de la rentrée universitaire 2018/2019, les capacités d'accueil et niveau de prestations ont été renforcés, atteignant les 1.452,000 places pédagogiques à la faveur de la réception de 67.100 nouvelles places et de 45.500 nouveaux lits, ce qui portera les capacités d'hébergement à 629.500 lits, en plus de 6 cantines centrales implantées au sein des grands ensembles pédagogiques.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar avait déclaré récemment que son département a mobilisé tous les moyens matériels et humains nécessaire à la réussite d'une rentrée universitaire "confortable", ajoutant que "même si la répartition des capacités disponibles n'était pas égale et différait d'une cité universitaire à une autre, le secteur, ne devrait pas être confronté à de grandes contraintes dans la plupart des cités universitaires, en dépit de l'augmentation des flux successifs d'étudiants".

Pour le ministre, la réception de ces infrastructures s'inscrit dans le cadre du renforcement des établissements universitaires et la concrétisation des efforts visant à consolider le réseau des Ecoles supérieures, et ce après l'annulation des Ecoles préparatoires, dans leur forme actuelle, et la promotion de celles répondant aux conditions au rang d'Ecoles nationales supérieures.

Le ministre a fait état, par ailleurs, de la révision graduelle du système d'orientation en vue de son amélioration en termes de satisfaction individuelle et collective quant à ses résultats, et ce en adoptant le principe de l'équité et du mérite.

Le secteur, a-t-il expliqué, œuvre à la révision graduelle du système d'orientation en vue de le parfaire à partir des principes d'équité et de mérite ainsi que des cadres juridiques et réglementaires régissant l'organisation et le fonctionnement de diverses établissements, à l'instar des statuts particuliers relatifs à l'Université, Centres universitaires et Ecoles supérieures ainsi que l'élaboration des textes d'application relatifs aux domaines de l'orientation, de la formation et de la recherche.

Pallier les insuffisances enregistrées en matière d'œuvres universitaires

Dans le but d'améliorer la vie universitaire, le ministre a réitéré la volonté et l'attachement de son secteur à œuvrer à l'amélioration des œuvres universitaires, en transport, hébergement et restauration, afin de permettre aux étudiants de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions.

Le dossier des œuvres universitaires devra être débattu lors d'une conférence nationale, avec la participation des tous les acteurs de l'Université, en vue d'élaborer "une vision prospective participative".

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué, à ce propos, que son secteur œuvrait à la rationalisation de la gestion du dossier des œuvres universitaires, auxquelles est consacré un taux de 37% du budget sectoriel global.

D'autre part, M. Hadjar a fait état d'une série de mesures pour le développement du sport universitaire, portant essentiellement sur la sensibilisation des étudiants à la pratique du sport et à l'élaboration d'un programme annuel au niveau de tous les établissements universitaires englobant toutes les activités sportives, individuelles et collectives".

Il s'agit également de l'encouragement de la création d'associations et de clubs sportifs au niveau des établissements pédagogiques et des résidences universitaires, de l'organisation de sessions de sport universitaire, en forme de championnats, aux niveaux régional et national, à travers la relance des compétitions sportives, en coordination avec la Fédération algérienne du sport universitaire, en vue de déceler de nouveaux talents, qui représenteront l'Algérie lors de compétitions régionales et internationales.

La stratégie du secteur vise à développer la vie estudiantine dans tous les domaines et encourager la création d'espaces pour les activités culturelles, scientifiques, sportives et de loisirs dans les établissements et résidences universitaires, a-t- il déclaré, mettant en avant l'importance de l'adhésion des étudiants aux associations culturelles et sportives et clubs scientifiques au vu de son incidence positive avérée sur la capacité d'acquisition et la condition physique.

Sur un autre registre, le ministre a indiqué que la modernisation de l'administration universitaire et sa promotion graduellement au rang d'administration numérique compte parmi les objectifs de développement de la performance visée par le secteur.

Il a souligné, à ce propos, "l'élaboration d'un logiciel pour la gestion des inscriptions des étudiants à l'obtention d'une chambre dans les résidences universitaires, l'accès à la bourse et au transport via le système progress qui régule l'ensemble des opérations pédagogiques, scientifiques, administratives et financières de l'Université.