Algérie: L'Etat engagé à accompagner les citoyens pour retourner à leurs régions d'origine

Bedoui, rappelant les sacrifices consentis par la wilaya de Jijel durant la décennie noire a affirmé que "le développement de cette région conforte les efforts de l'Etat œuvrant à impulser un nouvel élan dans cette région et témoigne d'une Algérie qui œuvre à panser ses blessures et s'oriente vers le développement dans ses zones les plus reculées".

Il a dans ce contexte attesté que des efforts colossaux sont déployés pour l'ouverture des routes, le raccordement "des points les plus reculés" aux réseaux de gaz naturel, d'électricité et d'eau potable soulignant l'apport de ces projets dans la redynamisation des divers créneaux d'investissement dans ces régions notamment dans la filière agricole.

"Je transmets le message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika invitant les citoyens à retourner dans leurs régions sécurisées et la détermination des pouvoirs publics à accompagner ce retour à travers la mobilisation des moyens pour un cadre de vie décent et moderne", a indiqué le ministre lors de la cérémonie de raccordement de 250 foyers de la localité de Bazoul dans la commune de Taher, au réseau de gaz naturel.

Jijel — Le ministre de l'intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a réitéré samedi à Jijel l'engagement de l'Etat à accompagner les citoyens ayant quitté, durant la décennie noire leurs régions "pour y retourner et investir".

