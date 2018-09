Angola: Limogeage de cinq consuls pour mauvaise gestion

Luanda — Cinq consuls angolais ont été limogés pour des irrégularités et des indices de mauvaise gestion des ressources humaines et d'autres comportements contraires à l'éthique et à la discipline de travail.

Ces limogeages résultent d'une série des visites d'inspection générale diplomatique et consulaire effectuées à des Consulats, explique un communiqué de presse du Ministère des Relations extérieures parvenu vendredi au bureau de l'Angop à Luanda.

Selon le communiqué, les irrégularités constatées seront communiquées au Bureau du procureur-général de la République, qui se chargera de l'affaire.

La destitution touche Fernando Carlos Camuamba, consul-général en poste dans la ville de Dolisie (Congo Brazzaville), Rosário Gustavo Ferreira de Ceitas, accrédité à Rio de Janeiro (Brésil), Francisco Correia Massaca, dans la région d'Oshakati (Namibie), Gilberto Pinto Chikoti en poste à Rundu (Namibie) et Sebastião Fernandes Quixito placé à Lubumbashi (République Démocratique du Congo).

Par ailleurs, le ministre angolais des Relations extérieures, Manuel Augusto a abrogé les fonctions d'attaché financier exercées jusqu'ici par Custódio dos Santos, dans la ville de Dolisie, au Congo Brazzaville.

Dans d'autres décrets, et dans le cadre du plan de rotation, ont également cessé leurs fonctions de consul, Joaquim Augusto Belo Mangueira, en poste à São Paulo (Brésil), Vicência Ferreira Morais de Brito accrédité à Londres (Royaume Uni), Adão Pinto à New York (Etats-Unis d'Amerique) et Clemente Pedro Francisco Camenha, en poste à Amsterdam (Pays-Bas).

De même, ont aussi cessé leurs fonctions de consul, Manuel Adão Domingos à Frank Fürt (Allemagne), Domingos Mazala Ricardo à Mongo (Zambie), João Soares Bartolomeu à Matadi (RDC), Júlio Belarmino Gomes Maiato à Dubai (Emirats Arabes Unis) et Balduino Francisco da Silva Bwanga, en poste à Durban (Afrique du Sud).

Il y a lieu de rappeler que le président angolais, João Lourenço, ne cesse d'affirmer que la corruption, le népotisme, la flatterie et l'impunité étaient les principaux maux de la société contre lesquels il fallait lutter, car ils causent "beaucoup" de dommage à l'économie.