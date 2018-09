Madagascar: Concours - 100Startup.co monte au niveau continental

« En un peu moins d'un an d'existence, 100startup.co frôle déjà la demi-douzaine de milliers d'euros pour financer les jeunes entreprises qu'elle incube. Cette année, cinq projets ont été formés à la validation de leur Business Model et en Développement personnel, et deux sont ressortis en première promotion dont GreenTsika qui s'occupe des collectes de déchets ménagers ou encore Manjary qui œuvre dans la production et la commercialisation de fruits séchés », rappelle Elodie Rabenivo, du staff de 100startup.co. L'initiative compte ainsi sur la participation assidue des internautes pour la propulser sur le devant de la scène africaine.

