Cote d'Ivoire: Pluies diluviennes - La route Mankono-Séguéla coupée à la circulation.

La route Mankono-Séguéla est entièrement coupée à la circulation depuis trois jours, suite aux pluies diluviennes, a constaté l'AIP.

Les activités économiques sur cet axe routier beaucoup fréquenté sont bloquées, causant d'énormes désagréments aux populations limitées dans leur déplacement.

Doumbia Seydou, commerçant se rendant à Séguéla, a dû rebrousser chemin à cause de l'état defectueux de la route. « Je devais aller acheter des marchandises à Séguéla ce matin et je suis obligé de me retourner parce que la route est coupée. Avant, on se débrouillait pour passer difficilement mais aujourd'hui l'eau est partout. C'est dangereux de tenter de passer. c'est déplorable. Aidez-nous », a-t-il déploré.

Dans un article précédent, l'AIP avait interpellé les autorités compétentes de l'état défectueux et impraticable de cet axe routier qui occasionnait la souffrance des populations et des transporteurs. Aujourd'hui, la route Mankono-Séguéla a besoin d'être réhabilitée voire bitumée.