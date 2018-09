Algérie: Bedoui salue le professionnalisme et la mobilisation face aux catastrophes naturelles

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a entamé sa visite de deux jours dans la wilaya de Jijel en procédant à l'inauguration du salon d'honneur de l'aéroport Ferhat Abbas et a annoncé la réalisation d'une unité secondaire de la protection civile dans la localité de Sidi Abdelaziz.

M.Bedoui a dans ce sillage rappelé également les mesures dissuasives et répressives applicables contre les pyromanes et tous ceux qui mettent en danger le patrimoine forestier.

Le ministre a estimé que ce résultat était "très positif" et est "le fruit d'une coordination efficace avec les pouvoirs publics" basée, a-t-il soutenu sur l'organisation et l'anticipation.

Dans une déclaration faite en marge de l'inauguration d'une unité secondaire de la protection civile à Ouled Salah, baptisée au nom du feu moudjahid Keddid Mohamed Benali, dans la commune de Taher, le ministre a valorisé "les capacités avérées et confirmées de la protection civile dans la gestion des situations d'urgence et de catastrophes".

Jijel — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a salué samedi à Jijel le corps de la protection civile pour "leurs professionnalisme et mobilisation face aux catastrophes naturelles, et la lutte contre les feux de forêts".

