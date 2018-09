Cote d'Ivoire: Une belle histoire de famille, d'art - La vie, quoi

C'est qu'à chacun de ses passages à Abidjan, pour éviter que ne rouillent les sculptures de sa mère, Véronique Tadjo les a entretenues consciencieusement avec un produit anti-corrosif. Elle se rappelle de la panique lorsqu'à un moment, le Rustol vint à manquer à Abidjan. Mais en tournant dans l'atelier, elle découvre une grosse bassine d'huile de vidange. "C'est ce qu'utilisait ma mère pour soigner ses sculptures, raconte-t-elle, et c'est ce que nous avons nous aussi utilisé depuis". Vingt ans tout juste après le décès de Michèle Tadjo, ses peintures et ses sculptures, en parfait état, sont exposées depuis cette semaine et pour un mois à la galerie Rotonde des Arts au Plateau à Abidjan. Deux d'entre elles, qui se trouvaient sur la terrasse de la maison familiale durant la crise, ont été impactées par des balles perdues, alors que les combats faisaient rage dans le quartier.

C'est avec beaucoup d'émotion que le professeur Yacouba Konaté, lors du vernissage cette semaine de l'exposition des œuvres de Michèle Tadjo, a rendu hommage à celle qui, pendant deux décennies, a entretenu, bichonné avec amour et respect, les œuvres de sa mère, réunies dans son atelier, sis dans l'enceinte de la maison familiale à Cocody Cité-des-Arts. "Ma mère a été une grande source d'inspiration pour mon frère et moi, témoigne aujourd'hui l'écrivaine, qui a tracé sa propre voie artistique.

