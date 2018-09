Angola: Le nouveau gestionnaire du Mémorial Agostinho Neto prend ses fonctions

Luanda — Le nouveau président du Conseil d'administration du Mémorial Dr. António Agostinho Neto, António Fonseca, a prêté serment vendredi, à Luanda, lors d'une cérémonie présidée par le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Cardoso Frederico.

Intervenant lors de son investiture, Frederico Cardoso dit être nécessaire de continuer à innover pour faire connaître aux nouvelles générations et à ceux qui visitent le pays la vie et l'œuvre d'Agostinho Neto, sa vision à l'égard de l'Angola, de l'Afrique et du monde.

S'exprimant à la presse à la fin de l'acte, le nouveau président du Conseil d'administration du Mémorial Dr. António Agostinho Neto, a déclaré que, dans un premier temps, il est essentiel d'identifier les problèmes et faire appel à l'ingéniosité et à l'art et après améliorer ce que Neto a laissé.

Il a prôné un large débat d'idées sur les questions culturelles. Il s'est engagé à divulguer le travail de Neto, dans ses divers aspects à travers un programme cohérent.

Le gestionnaire a déclaré qu'il pouvait faire plus pour la divulgation, mais qu'il avait avant tout l'intention de créer une équipe à cette fin.

António Fonseca remplace à ce poste Jomo Fortunato, qui a été exonéré par le Président de la République le 03 août dernier, pour conduite inappropriée durant des activités culturelles réalisées dans cette institution.

Ce mémorial est destiné à honorer la figure du Dr António Agostinho Neto, premier Président de la République d'Angola et fondateur de la nation.