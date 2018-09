Angola: Approbation du rapport sur le programme de stabilisation macroéconomique

Le même règlement comprend les règles d'attribution des bénéfices et des facilités, de surveillance, de pénalisation et d'abrogation des droits accordés en à l'abri de la loi sur l'investissement privé.

Dans le domaine des finances, il a pris note des rapports sur l'inflation et l'origine et la destination des devises au premier semestre 2018.

De même, la réunion a approuvé le nouveau statut organique de l'Institut national de soutien aux petites et moyennes entreprises (INAPEM) afin de lui donner une structure plus dynamique et proactive, capable de soutenir l'entrepreneuriat privé et le développement des micros, petites et moyennes entreprises dans le pays.

Dans ce domaine, la Commission économique a également constaté qu'outre la nécessité d'identifier et d'attirer de nouvelles sources de ressources financières pour PRODESI, toutes les sources de ressources financières devraient être optimisées lorsque l'État est directement ou indirectement impliqué et soutenir le secteur productif.

Dans le cadre du processus de diversification économique, la réunion a approuvé le plan d'action et le budget du programme pour la production, la diversification des exportations et la substitution des importations (PRODESI).

