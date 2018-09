Angola: Le gouvernement va financer le programme d'appui à la production

Le secrétaire d'Etat à l'Economie a mis en exergue les projets liés à l'attraction d'investissement direct de l'étranger, à la facilitation d'accès au crédit par les entrepreneurs et la création des infrastructures, dans le cadre des partenariats publics et privés.

L'amélioration du climat d'affaires et des conditions diverses de manière à rendre possible la réalisation des affaires en Angola, et d'autres conditions qui visent à permettre au Prodesi de donner un peu plus tôt les résultats dont on espère de ce programme, figurent parmi les objectifs du gouvernement.

Luanda — 13 milliards de kwanzas, tel est le montant que le gouvernement angolais pourrait injecter dans la mise en œuvre du Programme d'Appui à la Production et Diversification des Exportations et Substitution des Importations ("PRODESI"), a fait savoir vendredi à Luanda le secrétaire d'Etat à l'Economie, Sérgio dos Santos.

