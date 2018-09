Ile Maurice: Passion - Brian Lamoureux dessine la beauté des cités

Les sketchs qu'il fait de ces maisons, il préfère les garder pour lui pour le moment. Il vendra des copies mais jamais les originaux car entre ses croquis et lui, il y a un lien indescriptible qui lui rappelle des visages, des moments et des sentiments.

Depuis, il ne peut s'empêcher de les dessiner. Son sac contient ses peintures sur le dos, ses crayons, sa chaise pliante et son cahier d'esquisse. Skateboard à la main, il marche en toute simplicité dans les cités, choisit des maisons atypiques et n'hésite pas à taper à la porte des gens.

D'ailleurs, Brian Lamoureux, qui est l'un des artistes de PorLwi by Light, n'a pas encore fait d'exposition de ses œuvres en solo mais il a collaboré avec d'autres artistes. «J'ai des fresques un peu partout à Port-Louis, Coromandel, Moka et dans pas mal d'hôtels autour de l'île», ajoute-t-il.

Brian Lamoureux avoue que c'est tout de même difficile d'être artiste à Maurice. Cependant, afin de ne pas en baver, il fait un autre métier toujours dans le milieu artistique. Il est Designer. Toutefois, il dit admirer ces artistes qui font beaucoup de sacrifices pour vivre de leur art. À Maurice, ce n'est pas facile d'être artiste. Nous sommes une petite population et il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent des tableaux ou qui viennent à des expositions d'art. Et on n'a pas beaucoup de galeries.»

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.