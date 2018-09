Cote d'Ivoire: Basketball - Junior NBA 2018 (Finales) - Place au spectacle

Les parquets du Palais des sports de Treichville vont connaître du spectacle, ce samedi 15 septembre 2018.

Un week-end où se jouera les finales de la grande compétition dénommée la Mtn Junior Nba.

Cinq mois après le lancement de l'édition 2018, ce show de la balle au panier est arrivé à son terme. Il s'agit des finales nationales dans les deux catégories : filles et garçons. Une journée de Basket ball "made in America " qui commence sous le coup de 9 heures Gmt par des démonstrations des filles de Portland Trail Blazers de NCA et des Toronto Raptors du Collège Voltaire.

Championnes de la Conférence Est, les Raptors ont une belle carte à jouer face aux championnes de la Conférence Ouest. Une formation des Portland Trail Blazers qui misera sur son leader, Awa Kaba pour monter sur la plus haute marche du podium. Il faut indique qu'avec le coach Thoms Nda, vainqueur de l'édition précédente, la confiance peut être de mise du côté de NCA.

Dans la catégorie homme, le niveau pourrait être beaucoup plus relevé. Le tableau de la finale mettra aux prises les jeunes joueurs de Orlando Magic du coach Coulibaly Christian Larry et les poulains du coach Maro Kan, Oklahoma City Thunder (Voltaire).

Ces deux formations se retrouvent, aujourd'hui, cinq mois après avoir lancé la 3ème édition de la MTN Junior NBA. Avec un bilan de 19 victoires en 20 matchs, les jeunes de Voltaire ne jure que par le titre 2018. Et c'est Issouf Abdul-Kader qui l'exprime le mieux. "Nous avons un seul objectif. Remporter le trophée pour rendre heureux notre coach", a-t-il lancé. Du côté des Orlando, on promet une forte résistance. "Nous serons face à nos grands rivaux, mais avec le coeur on y arrivera", a confié Fahim Coulibaly.