Afrique: 5e Sommet des Partenaires sociaux - La CGECI accueille l'évènement à Abidjan

Pendant deux jours (13-14), les partenaires sociaux vont promouvoir la collaboration entre eux pour générer la création d'emploi en Afrique.

Après les quatre précédentes éditions qui ont eu lieu en Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie), le 5e sommet des partenaires sociaux a ouvert ses portes, le jeudi 13 septembre, à Abidjan sous la conduite de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), à travers le thème : « Développer, mettre en œuvre et superviser les Plans d'action nationaux pour l'emploi ». Cette rencontre est la toute première en Afrique subsaharienne.

Pendant deux jours (13-14), les partenaires sociaux vont promouvoir la collaboration entre eux pour générer la création d'emploi en Afrique. « Le contexte et les termes de référence du 5 ème Sommet des Partenaires sociaux pour l'Emploi en Afrique prennent en compte les divers sommets des partenaires sociaux organisés par les Employeurs depuis 2013 dont les résultats ont contribué à tout un ensemble d'activités et de programmes que les gouvernements peuvent mettre en place sur le plan national en collaboration avec les partenaires sociaux afin de créer de l'emploi et de pourvoir les jeunes Africains des compétences dont ils ont besoin », indique le patronat ivoirien.

Le président de la Cgeci, Jean Marie Acka, par ailleurs, président de la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'ouest (Fopao), a indiqué : « Depuis 2013, l'Organisation Internationale des Employeurs (OIE) déploie des efforts en vue d'apporter une réponse à la problématique de la crise de l'emploi à laquelle toutes les économies du monde et particulièrement les économies Africaines sont confrontées et ce, en dépit de taux de croissances économiques parmi les plus élevés du Monde ».

Selon lui la croissance à elle seule ne suffit plus à juguler la pauvreté grandissante dans le Pays. Il faut aussi penser, dit-il, à promouvoir l'emploi qui est un problème économique. Cette poblématique doit s'accompagner avec les conditions d'un développement durable et inclusif « reposant sur une économie dynamique, compétitive, capable de générer de la richesse qui profite au plus grand nombre de personnes », a-t-il poursuivi. Jean Marie Ackah a soutenu que la Cgeci joue un rôle important dans l'amélioration continue de l'environnement des affaires avec un accent sur la promotion de l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat des jeunes à travers l'organisation annuelle du forum économique dénommé « Cgeci Academy » et le concours de plans d'affaires (Business Plan Competition).

Du 13 au 14 septembre, l'Organisation internationale des employeurs (Oie), le Bureau international du travail (Bit), Business Africa ( faîtière des organisation patronales africaines), la Fopao, le Conseil national de dialogue social vont développer et mettre en œuvre des plans d'actions nationaux liés à l'emploi, l'accès au financement, le développement des Pme, l'entrepreneuriat etc.