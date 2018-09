Cote d'Ivoire: Akosso Binjamin, candidat indépendant aux municipales à Bingerville - « Notre victoire sera celle du Ppdci-Rda »

Candidat malheureux à l'investiture Pdci-Rda Akosso Binjamin a dit sa déception de voir le Maire sortant, Beugré Djoman (choisi par le parti) virer au Rhdp-Unifié. Une posture qu'il a dénoncée et qualifiée de trahison à l'endroit du parti. Pour lui donc, le Pdci-Rda n'a pas de candidat à Bingerville. «Monsieur Beugré Djoman, le Maire sortant de Bingerville et candidat à sa propre succession, a déclaré récemment qu'il est un candidat Pdci-Rda qui conduit une liste du Rhdp Unifié, pour les municipales. Nous trouvons cela incongru. Aujourd'hui, cette posture met les militants de la commune dans un flou total. Ils ne savent plus dans quel sens aller, surtout que le Président Henri Konan Bédié a été clair en disant que le Rhdp Unifié, ce n'est pas le Pdci-Rda. Le discours que tient le maire sortant n'a donc aucun sens. La vérité est qu'avec cette posture, Beugré Djoman a trahi le Pdci-Rda, et les militants doivent le savoir.*

Copyright © 2018 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.