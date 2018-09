Congo-Brazzaville: Un opposant exilé en France cible d'une tentative d'assassinat

Ferdinand Mbaou ne se dit pas davantage surpris par le fait que les hommes soupçonnés d'avoir voulu l'assassiner puissent être des anciens de la DGSE. « Ce que je sais, c'est que l'homme fort, comme on l'appelle à Brazzaville, utilise des nationaux, des étrangers pour nous pourchasser et donc ce n'est pas la première fois qu'il l'aura fait. Nous sommes plutôt heureux que les services de sécurité français aient mis la main sur ces gens-là. C'est une très bonne chose pour nous. Nous rendons hommage aux services de sécurité français », a salué l'opposant congolais.

Ferdinand Mbaou, cible présumée de ce projet d'exécution, avait déjà été victime d'une tentative d'assassinat en 2015. Joint par RFI, il affirme ne pas avoir été directement informé, mais il n'est pas surpris. « Il y a trois ans à peu près, en 2015, j'ai été victime et j'ai échappé à une tentative d'assassinat. L'enquête suit son cours. Je suis un résistant au pouvoir putschiste de Brazzaville et je pense qu'il me prend pour l'adversaire numéro un », avance-t-il.

