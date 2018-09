Madagascar: Roland Ratsiraka - Présence remarquée à la FIA, hier

Le président national du « Malagasy Tonga Saina » (MTS), Roland Ratsiraka, s'est rendu, hier, à la deuxième édition de la Foire Internationale de l'Agriculture (FIA) qui s'est tenue dans la zone Forello à Tanjombato.

Ce candidat portant le dossard 33 à la course à la Magistrature suprême est venu constater de visu l'agriculture biologique portant, entre autres, sur le riz, les légumes, le maïs, la pisciculture et les fruits. Une présence remarquée et remarquable à la FIA. A cet effet, il a fait ainsi le tour de cette foire internationale. Une manière à lui de voir les réalités vécues par le paysannat malgache.

Culture. Ainsi, l'ancien ministre des Travaux publics estime que pour revaloriser ou rehausser la situation des paysans malgaches, il s'avère nécessaire de construire des barrages d'irrigation. La construction et la réhabilitation des routes pour les zones à forte potentialité agricole et touristique sont également indispensables. Le candidat n°33 pense, par ailleurs, qu'il faudrait varier l'alimentation des Malgaches mais ne pas se contenter du riz. Ce qui signifie que des dispositions mentales s'imposent. Etant donné que le riz, c'est toute une culture pour les Malgaches. Il se demande, en outre, pourquoi ne pas augmenter la culture du gingembre, et ce, non seulement pour la consommation locale mais surtout pour l'exportation. Il tient toutefois à souligner qu'aucun développement n'est possible tant que l'insécurité persiste dans le pays tant en milieu rural que celui urbain.

Respect de l'Etat. Faut-il rappeler que ce parti a fait de ses priorités 12 valeurs fondamentales. Il s'agit, entre autres, du « Fihavanana », en fait, réhabiliter les valeurs morales et ancestrales malgaches ainsi que les valeurs républicaines portant notamment sur le respect de l'Etat de droit et des libertés fondamentales. Le MTS pense, en outre, que le rôle de l'Etat doit être un stimulateur, un partenaire et non un frein au développement économique.