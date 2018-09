Egypte: Manoeuvres militaires Bright Stars - Le grand retour de Washington au pays

Des préoccupations que ne semble plus avoir l'administration Trump qui a restauré la totalité de l'aide militaire à l'Egypte, soit 1200 millions de dollars par an. Une realpolitik visiblement partagée par la France, le Royaume-Uni et l'Italie pour qui l'Egypte est devenue une puissance incontournable pour la stabilité du Sud de la Méditerranée.

Elles sont sur le terrain la démonstration du renforcement de l'alliance stratégique entre Le Caire et Washington avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Cette alliance avait été pratiquement gelée durant la présidence Obama qui avait aussi suspendu une bonne partie de l'aide militaire. Washington estimait que l'Egypte du président Sissi ne respectait pas le processus démocratique et les droits de l'homme.

De grandes manœuvres militaires égypto-américaines, aériennes, navales et terrestres sont en cours au nord-ouest de l'Egypte non loin de la frontière libyenne. Les manœuvres qui ont commencé le 8 septembre vont se poursuivre jusqu'au 20.

