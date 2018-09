Rwanda: Victoire Ingabire et Kizito Mihigo libérés de prison

« Surprise », Victoire Ingabire dit espérer que sa libération est un signe que le président Kagame - qui a changé sa constitution et pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2034 - souhaite enfin ouvrir l'espace politique dans son pays. En tout cas, ces huit années de prison ne l'ont pas découragée. Elle dit, en effet, vouloir poursuivre ses activités politiques et surtout se battre pour ses camarades qui sont encore détenus.

Dans ses premières réactions à RFI, Victoire Ingabire se dit « surprise et contente » et indique son intention de poursuivre ses activités politiques. Victoire Ingabire et Kizito Mihigo étaient considérés comme des prisonniers politiques par les organisations de défense des droits de l'homme. Tous deux purgeaient de lourdes peines.

