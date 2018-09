Gabon: OLAMBA - Les enfants gabonais à l'école de l'artisanat

Les vacances sont encore d'actualité. Le ministère de l'Artisanat a lancé officiellement, en présence du Premier Ministre Emmanuel Issozet-Ngondet et d'autres membres du gouvernement, les vacances artisanales pour enfants âgés de 7 à 16 ans. C'était ce 12 septembre au quartier Glass où est situé le Village artisanal Olamba. Du 12 au 21 septembre 2018, ces enfants vont être initiés aux activités de l'artisanat.Le tour du village artisanal Olamba a été effectué par le Chef du gouvernement et certains ministres.

De la sculpture à la couture, de la peinture au bricolage et de l'alimentation à la vannerie sont autant d'activités auxquelles les enfants âgés de 7 à 16 ans vont s'donner du 12 au 21 septembre. II faut enseigner et promouvoir les valeurs de l'artisanat à la base. Et cela se passe au Village Olamba situé au quartier Glass de Libreville. Le Premier ministre Emmanuel Issozet-Ngondet après la visite des cases destinées à exposer les produits made in Gabon,a d'ailleurs salué le génie créateur de l'artisanat gabonais. « Nous sommes ici, non seulement pour promouvoir le village Olamba et l'artisanat, mais pour donner les opportunités aux jeunes pour s'entrainer et explorer les métiers de l'artisanat ».

L'artisanat est vecteur d'emploi et de création de richesse dira Carmen Ndaot, ministre en charge de l'Artisanat gabonais. Selon elle, l'intérêt de ces vacances artisanales : « c'est de promouvoir l'artisanat en sensibilisant les jeunes aux métiers de l'artisanat, en montrant le potentiel d'emploi qu'il y a derrière et en montrant aussi que le gouvernement s'inscrit dans une démarche de valoriser cet artisanat. C'est au niveau des jeunes qu'il faut faire le travail de sensibilisation. Nous sommes en période de vacances et les enfants doivent profiter de ce qui leur est utile et nécessaire pour l'avenir ».

Karine Cécilia Arissani, Directrice générale de l'Agence gabonaise de développement et promotion du tourisme et de l'hôtellerie (AGATOUR) ne dit pas le contraire. Elle estime que « l'évènement que constituent les vacances artisanales est une occasion de mis en exergue et de la valorisation de l'artisanat gabonais. La promotion et l'offre touristique intègre bel et bien les aspects culture, art et artisanat. C'est la raison pour laquelle AGATOUR, étant l'organe gouvernemental de la promotion et de la destination Gabon est présente ». La Directrice d'AGATOUR compte bien sur ce genre d'évènement pour pouvoir aller au mieux, les aspects ludiques et l'apprentissage d'un savoir-faire qui souhaite se pérenniser. Karine Cécilia Arissani invite par la même occasion, le public, à venir visiter massivement le Village Olamba.

La satisfaction pouvait se lire à travers les visages des gabonaises d'Olamba.Elles disent avoir été honorées au sommet de l'Etat.La présence du Premier ministre et certains membres du gouvernement,est pour elles,la preuve que les choses avancent.Elles disent être fières de ce qu'elles produisent.Ces produits leur permettent d'échapper non seulement au piège de l'oisiveté,mais également être captive de la pauvreté et de la précarité."Nous sommes honorées de la présence dans nos lieux des membres du gouvernement gabonais.Cela nous encourage à faire mieux.Nous sommes pour la promotion de nos produits made in Gabon.Nous devons le faire car la charité bien ordonnée commence par soi-même"précise une des responsables du Village Olamba.

Comme Victor Hugo,ce maître à penser du XIXè siècle,le Ministère de l'Artisanat et l'Agatour ont compris que "Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne".Ces enfants sont dans l'univers du donner et du recevoir.Quitte au gouvernement ou de personnes de bonne fois d'initier ce genre d'activités pour éloigner les jeunes du vice.Comme quoi,l'oisiveté est parfois au centre de plusieurs maux de la société.