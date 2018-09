Guinée: Premiers défilés militaires de l'ère Alpha Condé

Le ministre de la sécurité a invité les militants du parti au pouvoir à se mobiliser massivement pour la réussite de ces festivités. interrogé par Aminata.com, Monsieur Keira n'a pas précisé s'il y aura de défilé des armes lourdes, tels que de chars de combat. Et rien n'est précis sur les unités et les casernes qui vont y participer.

En prélude au soixantenaire de la libération, les autorités promettent une fête fastidieuse, le 2 octobre prochain. C'est ce qu'a annoncé ce samedi 15 septembre Ibrahima Keira, ministre de la sécurité et de la protection civile, au cours de l'assemblée générale hebdomadaire du RPG arc-en-ciel. Selon M. Keira, la Guinée qui a eu deux ans d'avance sur son indépendance doit célébrer son 60e anniversaire dans l'allégresse et dans la joie. Pour lui, l'obtention de la liberté et de la dignité n'a pas de prix.

Cela ne s'est pas produit depuis l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé, en décembre 2010. Beaucoup de jeunes guinéens ne se souviennent pas d'avoir participé à un défilé militaire. Cette année, des civiles et militaires vont défiler devant les officiels et les populations lors des festivités commémorant la date de l'indépendance du pays le 2 octobre 1958.

