Rwanda: Grâce présidentielle aux couleurs de marketing diplomatique

Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse du résultat d'une pression de la communauté internationale, notamment de Washington et de Paris, et/ou d'une opération de marketing diplomatique, ces libérations d'opposants politiques sont un premier pas de Paul Kagame vers une décrispation de la vie politique dans son pays. On espère que d'autres pas suivront en faveur de la dizaine d'opposants toujours dans les geôles à Kigali ou en exil. En tout cas, une perestroïka à la rwandaise polirait davantage l'image de panafricaniste intègre que Kagame souhaite laisser de lui à la postérité.

Voilà qui explique cette grâce présidentielle qui tombe à un mois du sommet de la Francophonie. Sans doute un calcul pour plaire à Paris, qui avait de plus en plus de mal à expliquer pourquoi il a adoubé la candidate de Kigali. Pourtant, c'est connu, le Rwanda dans un passé récent était très critique envers la France au point d'adhérer au Commonwealth.

Par ailleurs, il faut rappeler que Paul Kagame est le président en exercice de l'Union africaine, et il doit travailler à balayer devant sa porte en matière de promotion des droits humains et des libertés démocratiques avant de donner des avis, voire des leçons, à ses pairs en la matière. L'ambition d'être diplomatiquement plus actif sur le continent et dans le reste du monde commande que Kigali rabote l'aspérité de sa politique intérieure : le bâillonnement de son opposition, la grosse tache noire du régime à côté de ses succès sur les plans économique et social.

Le président Paul Kagame lâche-t-il du leste en matière de droits humains et politiques ? Si oui, pourquoi ? Questions légitimes qui viennent à l'esprit après la libération surprise des opposants Victoire Ingabire et Kizito Mihito ce 15 septembre.

