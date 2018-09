Afrique de l'Est: Éthiopie-Érythrée - Les deux pays signent enfin la paix des braves « frères »

Les détails de l'accord n'ont pas été communiqués, mais sur son compte Twitter, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel al Djoubeïr a écrit ceci: » il contribuera à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région dans son ensemble », sans pour autant donner plus de précisions.

Après la tempête, l'heure de la paix des braves. Un accord a été signé ce jour par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le Président érythréen Isaias Afwerki. Bien avant aujourd'hui, les deux hommes avaient déjà signé le 9 juillet dernier une « déclaration commune de paix et d'amitié », ouvrant la voie à la normalisation des relations bilatérales.

