Burkina Faso: Coopération - Le président du Faso à Accra

Durant son séjour en terre ghanéenne, le Président Roch Marc Christian Kaboré et le Président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo vont évoquer les sujets d'intérêt commun dans divers domaines de coopération, notamment la lutte contre le terrorisme, le projet d'interconnexion électrique Bolgatanga-Ouagadougou, le projet de chemin de fer Ghana-Burkina Faso, le projet de pipeline Bolgatanga-Bingo, l'interconnexion des fibres optiques, etc.

Cette visite fait suite à celle que le Président Akufo-Addo a effectuée au Burkina Faso les 4 et 5 mai 2017. Elle traduit l'excellence des relations d'amitié et de fraternité qui unissent les deux pays, et s'inscrit dans la dynamique des concertations permanentes entre le Burkina Faso et la République du Ghana.

