Guinée Equatoriale: Gros scandale et sulfureux incident diplomatique avec le Brésil

Le ministre Equato Guinéen des Affaires Étrangères a rendu publique une note verbale de protestation adressée aux autorités brésiliennes et a exigé du Brésil des excuses dans le cadre des coutumes diplomatiques et le traitement diplomatique de cet incident, car les deux pays entretiennent des bonnes relations .

Cette situation qualifiée d'incident et de scandale diplomatique par l'ambassadeur de la Guinée Équatoriale en poste au Brésil arrivé illico presto a vivement protesté contre le traitement inamissible et inamical subit par le Vice-président dont les affaires ont été fouillées. La délégation a passé 4heures d'interrogatoire avant d'être libérée.

