Afrique: La lutte contre la drogue en Afrique, un défi colossal

Dar es Salaam, la capitale tanzanienne, accueille du 17 au 21 septembre la 28e réunion des chefs de services chargés au plan national de la lutte contre le trafic illicite des drogues en Afrique. Cette rencontre de toutes les délégations africaines de la Commission des stupéfiants (CND), organe directeur de l'office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) doit faire le point sur la situation dans chaque pays du continent. Une occasion pour élaborer et évaluer l'application des programmes de lutte contre la drogue et la criminalité organisée en Afrique.

Pour le secrétariat de l'ONUDC, le constat pour l'Afrique est le suivant : « Le trafic de drogues et d'autres formes de criminalité organisée continuent d'entraver le développement économique et social de nombreuses régions du continent. Cette situation est aggravée par d'autres facteurs tels que les guerres et les conflits internes, les répercussions des soulèvements en Afrique du Nord, les faiblesses du système social et de justice pénale, la corruption, les perspectives limitées qui s'offrent aux jeunes et la disparité des revenus, qui favorisent tous amplement les activités que les groupes criminels organisés mènent dans la région ».

De plus, l'organisation observe que depuis plusieurs années, les pays d'Afrique sont de plus en plus touchés par le développement de routes de la drogue qui la traversent, notamment avec l'itinéraire de la cocaïne depuis l'Amérique latine et la route dite du Sud, de l'opium afghan en direction de l'Afrique de l'Est. A cela, le secrétariat rajoute que sur la base des informations transmises par les gouvernements, « il existe un lien de plus en plus clair entre trafic de drogues et groupes terroristes, notamment en ce qui concerne l'utilisation du produit du commerce illicite de drogues pour financer des activités terroristes ».

Ce bilan global, affiné chaque année, permet à l'ONUDC d'appuyer le Plan d'action de l'Union africaine et de fournir une assistance technique aux pays pour sa mise en œuvre. Un plan d'action basé sur un Programme mondial de contrôle des conteneurs de l'ONUDC et de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) qui a permis la création de services mixtes de contrôle portuaire dans diverses parties de l'Afrique, et sur un projet de communication aéroportuaire (AIRCOP) qui s'est étendue, au-delà de l'Afrique de l'Ouest, à l'Ethiopie, au Kenya et au Mozambique. Cette stratégie préconise aussi en priorité le renforcement de la coopération régionale dans des domaines comme l'échange croissant d'informations dans la région, la lutte contre les flux financiers liés au trafic de drogues et la prévention du détournement des précurseurs utilisés pour fabriquer des drogues.

Pour illustrer cette lutte et comprendre les questions sur lesquelles vont travailler les délégations à la réunion de Dar es Salam, voici quelques observations non exhaustives provenant du dernier rapport de travail 2017 de l'organisation, région par région.

■ L'Afrique de l'Ouest

En Afrique de l'Ouest, la cocaïne est un sujet de préoccupation majeure. Le transport de cette drogue par voie aérienne, favorisé probablement par la hausse du trafic aérien entre l'Amérique du Sud et l'Afrique de l'Ouest, devrait, d'après le rapport, connaitre un important développement au vu de l'augmentation de la consommation dans la région. 1,9 tonne de cocaïne ont été saisies dans le cadre du projet AIRCOP.

Pratiquement le même volume de métamphétamine a été saisi dans la région, principalement sur les aéroports de Lagos (Nigeria) et de Cotonou (Bénin). C'est aussi dans ces mêmes aéroports et celui d'Accra (Ghana) où ont été réalisées les principales prises d'héroïne et de divers opioïdes pharmaceutiques comme le Tramadol de plus en plus consommé, notamment dans le Sahel. C'est aussi sur ces aéroports qu'ont été saisis de nombreux précurseurs qui pourraient indiquer l'existence en Afrique de laboratoires servant à la fabrication de nouvelles substances psychoactives. Les rapports notent qu'environ 65 % des passeurs de drogues arrêtés dans la région étaient des ressortissants du Nigéria.

■ L'Afrique centrale

Les activités de l'ONUDC en Afrique centrale restent fortement limitées par manque de ressources, mais le rapport signale des progrès importants réalisés dans le cadre du projet AIRCOP sur les aéroports de Douala et de Yaoundé au Cameroun avec des saisies de cocaïne (20 kg), de khat (555 kg), de métamphétamine (100 kg), d'amphétamine (27 kg) et de médicaments contrefaits ou illicites (680 kg).

■ L'Afrique de l'Est

Le Programme régional pour l'Afrique de l'Est pour la période 2016-2021 qui s'intitule « Promotion de l'état de droit et de la sécurité humaine » contre la criminalité transnationale organisée et les trafics obtient des résultats intéressants. Il vise en priorité le trafic de drogues, la traite des personnes et le trafic de migrants, les flux financiers illicites et le recours aux réseaux de transport à des fins de trafic, y compris la criminalité maritime.

Par exemple pour la lutte contre le trafic portuaire, le programme de contrôle mondial des containers s'est doté de nouvelles unités qui sont maintenant opérationnelles à Mombasa (Kenya), à Dar es Salaam (Tanzanie) et à Kampala (Ouganda). Les pays partenaires de la lutte contre la route du sud ont réalisé d'importantes saisies de drogues. En Tanzanie, 111 kg et 64 kg d'héroïne ont été interceptés respectivement en octobre et en décembre 2017. En juin 2017, 140 kg de diverses drogues, dont 18kg d'héroïne, ont été saisie à Madagascar et 10 kg d'héroïne au Kenya en mars 2018...

■ L'Afrique australe

Depuis quelques années, l'Afrique australe est devenue une plaque tournante de plus en plus importante du trafic d'opiacés par voie aérienne depuis l'Asie occidentale et la Tanzanie, l'un des principaux pays de transit. Plusieurs affaires concernant l'héroïne ont révélé la présence de trafic entre le Pakistan et les Etats-Unis via l'Afrique australe avec une saisie record en juin 2017 de 963 kg d'héroïne en Afrique du Sud.

Le trafic de cocaïne est également en hausse : en 2017, 480 kg de cocaïne à destination ou en provenance d'Afrique australe ont été saisis dont 207 kg à l'aéroport international de Sao Paulo-Guarulhos au Brésil à destination de Johannesburg en Afrique du Sud.

L'Afrique australe connaît aussi un développement du trafic de métamphétamines. 403kg ont été interceptés entre 2011 et 2017 à destination de l'Afrique australe. Depuis 2018, les cellules de lutte du projet AIRCOP des aéroports de Lagos et Cotonou ont saisi 20kg à destination de Johannesburg (Afrique du Sud) et 34,5 kg à destination de Maputo (Mozambique).

L'Afrique australe a également été touchée par le détournement de précurseurs chimiques (éphédrine) utilisées dans la fabrication de stimulants de type amphétamine.

■ L'Afrique du Nord

Le Programme régional pour les Etats arabes (2016-2021), mené en étroite collaboration avec la Ligue arabe et ses Etats membres, prend en compte les défis auxquels l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient sont confrontés. Une région marquée en 2018 par de nombreuses crises avec des conflits qui se poursuivent en Irak, en Libye, en Syrie et au Yémen, qui ont des conséquences néfastes aussi sur les pays voisins.

Sur cette région, l'une des principales préoccupations reste le trafic de cocaïne qui a de plus en plus recours à des moyens maritimes. Une tendance probablement liée, d'après le rapport, à l'augmentation de la fabrication mondiale de chlorhydrate de cocaïne pur ces dernières années. Le Maroc a connu en 2017 un accroissement de 128 % de ses prises de cocaïne par rapport à 2016 avec par exemple en octobre 2017, une saisie de 2,58 tonnes de cocaïne en provenance du Venezuela.

De son côté, l'héroïne afghane continue d'atteindre le Moyen-Orient malgré un nombre croissant de saisies en Afrique du Nord : 34 % d'augmentation de saisies d'héroïne au Maroc entre 2016 et 2017 et 51 % d'augmentation dans la même période en Algérie, mais la plus grosse prise d'héroïne dernièrement interceptée, l'a été à Safaga en Egypte sur le bord de la mer Rouge début 2018.

D'autre part, plusieurs tonnes de Tramadol (essentiellement en provenance d'Inde) à destination de la Libye ont été saisies dans plusieurs pays de la région et confirment le trafic florissant de ce produit en Afrique du Nord.

Au cours des trois dernières années, les saisies de cannabis en Afrique du Nord, particulièrement au Maroc et en Algérie ont sensiblement diminué. Forte baisse également des saisies de cannabis dans les ports européens du fait probablement du renforcement des contrôles depuis les ports d'Afrique du Nord. Par contre, le trafic de résine de cannabis par voie terrestre s'est étendu aux pays du Sahel, avec pour exemple une prise de 72 kg de résine de cannabis au Niger sur un véhicule en provenance du Nigeria qui envisageait de rejoindre la Libye via Agadez (Niger).

Sur cette axe transsaharien, on observe notamment une augmentation du trafic d'amphétamines en provenance d'Afrique de l'Ouest et à destination de l'Europe ou de l'Asie de l'Est.

L'Afrique est aujourd'hui traversée par de multiples routes qui alimentent le trafic international, qui connait une forte augmentation de sa consommation de toutes sorte de drogues et qui s'affirme comme un continent de production avec la multiplication de plantations, de laboratoires de transformation et d'organisation criminelles de plus en plus actifs sur le marché mondial.