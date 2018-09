Maroc: Développement - Africa50 inaugure les locaux de son Siège à Casablanca

L'évènement a réuni près de 150 invités, comprenant les autorités marocaines, les leaders du secteur privé, le corps diplomatique, les dirigeants d'organisations internationales et la presse locale et internationale.

La plateforme panafricaine des Investissements dans les Infrastructures, Africa50, a procédé le vendredi 14 septembre à l'inauguration de son Siège à La Marina de Casablanca, en présence de Monsieur Otman Ferdaous, Secrétaire d'État marocain chargé de l'Investissement auprès du ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie Numérique, et du président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (Cgem) et ancien Ministre marocain des Affaires Étrangères, M. Salaheddine Mezouar.

Dans son discours d'ouverture, M. Alain Ebobissé a dit « Le Royaume du Maroc est notre pays hôte et l'un de nos pays fondateurs. Nous sommes très reconnaissants envers les autorités marocaines pour leur soutien continu, leur confiance et le rôle décisif qu'elles ont joué pour faciliter l'installation rapide et pratique de notre activité à Casablanca ».

Il a également renouvelé ses remerciements pour la contribution du Maroc dans l'actionnariat d'Africa50 qui s'élève à 100 millions de dollars US, pour le compte du Royaume du Maroc, auxquels s'ajoutent 20 millions de dollars US investis par la Bank Al-Maghrib.

Monsieur Ferdaous a réitéré l'engagement du gouvernement marocain à soutenir Africa50 dans l'accomplissement de son mandat aussi bien au Maroc qu'à travers l'Afrique, expliquant qu'au-delà des retombées économiques, l'enjeux véritable des infrastructures en Afrique était leur impact sur l'amélioration des conditions de vie et sur le développement social et humain des populations africaines.

Le Président Mezouar a expliqué le rôle déterminant qu'Africa50 pouvait jouer à l'échelle continentale, dans le développement de projets viables en termes infrastructures, grâce à son approche pragmatique et à l'expérience accrue et diversifiée de l'équipe dirigeante et de ses employés. Il a également rappelé les avantages compétitifs que le Royaume du Maroc avait mis en exergue dans le cadre de sa réponse à l'appel d'offres pour l'hébergement du Siège d'Africa50, expliquant que le label Casablanca finance city (Cfc) avait été un facteur déterminant.

L'inauguration du nouveau siège d'Africa50 succède à une série d'évènements qui ont marqué le cheminement de l'Institution depuis sa création. En 2012 les chefs d'états africains réunis lors du 18ème Sommet de l'Union Africaine avait appelé à la création d'un véhicule de financement innovant pour remédier au déficit chronique des infrastructures sur le continent. En réponse à cet appel, la Banque Africaine de Développement et un certain nombre d'états africains ont créé Africa50, dont la charte constitutive a été ratifiée par les ministres africains des finances en mai 2013, lors du 50ème anniversaire de l'Union Africaine. Le siège temporaire d'Africa50 a été ouvert à Casablanca en Septembre 2014, et la première Assemblée Générale Constitutive des actionnaires fondateurs a eu lieu en Juillet 2015.

Cette cérémonie d'inauguration intervient deux jours après des visites de courtoisie effectuées par le Directeur Général d'Africa50, Monsieur Alain Ebobissé, auprès du Chef du Gouvernement marocain, Monsieur Saad El Dine Otmani et le Ministre de l'Économie et des Finances Monsieur Mohamed Benchaaboun. Lors de ces rencontres, les discussions ont porté sur les priorités du Royaume du Maroc en termes de projets d'infrastructures et sur les opportunités pour renforcer la coopération entre Africa50 et le Royaume du Maroc.