Tunisie: La Stayda - Victoire méritée

SG : Kalaï, Rhouma, Zahou, Oudi, Ben Sassi, Charfi, Orkoma, Melliti (Abdesslam), Gharsallaoui, Abudo, Ameur (Gmach)

CA : Charfi, Belkhither, Abdi, Jaziri, Hammami, Khelil, Ayadi (Ben Mcharek), Darragi, Chammakhi (Dhaouadi), Sasrak;o, Haddad (Laâbidi).

S'il y a un vrai mérite qu'il faut reconnaître au coach Walid Chettaoui et à ses hommes, c'est bien le fait de ne pas avoir raté la venue d'un Club Africain, devenu proie facile à la portée de n'importe quelle équipe de la ligue 1, et d'avoir signé son premier succès de la saison après le match nul et la défaite lors des deux premières journées.

Une victoire qui tombe à pic pour les Gabésiens après une entame de saison difficile et un tas de remous au sein du comité directeur comme à l'intérieur du groupe «Vert et blanc». Alors que pour le CA, la défaite n'a fait que confirmer les craintes des fans «Rouge et Blanc» quant au visage affiché par leur équipe en ce début de championnat et la qualité de joueurs recrutés durant cet été et qui, il faut le dire, ne seront pas à la hauteur d'un club aussi glorieux et prestigieux que celui de Bab Djedid. On ne peut pas s'empêcher de se demander ce que peuvent apporter des joueurs sans gros bagage technique, sans qualité de vécu, sans forte personnalité sur le terrain comme Hammami, Ben Mcharek, Laâbidi ou quel apport peut donner un attaquant de pointe comme Sarasko, qui court dans tous les sens comme un forcené mais qui n'a pas l'essentiel, à savoir le flair et le sens du but.

Ces «Rouge et Blanc», qui ont donné durant la première période la fausse impression qu'ils dominaient le débat et qu'ils avaient la clé de la rencontre en main avec des essais de Abdi, Belkhither et Sarasko (8'), Chammakhi (14') avec une reprise au-dessus et un corner tiré sans succès (19'), Haddad (20') et de nouveau Abdi (26'), ont baissé les bras durant toute la seconde période et ont laissé libre cours aux locaux pour reprendre le contrôle des opérations surtout après l'incorporation de Jilani Abdesslem en pointe qui a donné du fil à retordre à une arrière-gaarde fébrile et déboussolée par sa vivacité et sa vitesse de course. Une défense qui laisse vraiment à désirer et qui va se faire piéger par une longue touche de Mourad Zahou et se faire assommer par un but dans le dernier quart d'heure œuvre de Isaaka Abudo qui reprend au second poteau la tête de Moses Orkoma repoussée dans un premier temps par Seïf Charfi au ras du poteau droit (75'). Un but qui semblait inespéré pour les Gabésiens mais qui était largement mérité vu leur réveil de la deuxième mi-temps, pas assez tonitruant certes, mais qui a posé de gros problèmes à une équipe clubiste qui n'était que l'ombre d'elle-même avant de parvenir à la mettre à genoux.