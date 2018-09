Afrique: CAN U17 Total - le Sénégal et la Guinée, derniers qualifiés pour la phase finale

A la fin de la première période, les Lionceaux menaient 3-0 grâce à deux réalisations de Samba Diallo (8' et 45+2) et Aliou Baldé (20').

Si les supporters du Syli pensaient avoir fait le plus dur après le but de son milieu de terrain Aboubacar Conté (74'), la faute de main de leur gardien sur un coup franc malien prolongée par Mamadou Thiam, permit à l'équipe malienne de revenir dans la partie (82').

Plus en jambes, la Guinée, qui a joué deux matchs de poule (contre la Mauritanie et le Cap Vert) au contraire du Mali qui n'a joué que 60 minutes dans ce tournoi contre la Gambie, a, dès le coup d'envoi, mis la pression sur l'équipe malienne qui avait fait forte impression lors de sa première sortie contre les Baby Scorpions (battus 2-0). Et sur un contre bien mené, la Guinée a ouvert la marque dès la 9-ème minute par Momo Fanyé Touré. Le Mali a réussi à revenir au score un quart d'heure avant la fin de la première période par Issouf Maiga.

A la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité 2-2 et il a fallu la séance des tirs au but où les jeunes guinéens ont réussi à transformer leurs cinq tentatives au contraire des Aiglonnets qui ont manqué leur dernier tir.

Copyright © 2018 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.