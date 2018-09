Afrique: Le Raja de Casablanca a un pied en demi-finale

Le Raja de Casablanca a pris une option sur la demi-finale de la Coupe de la Confédération Total en allant gagner la première manche de son quart de finale à Brazzaville devant le Club Athlétique Renaissance Aiglons (CARA) sur le score de 2 buts à 1.

Depuis le début de la campagne, le CARA tirait sa force sur ses résultats à domicile. En six matches disputés depuis le premier tour, les Aiglons avaient réalisé un carton plein. Pour leur septième sortie au stade Alphonse-Massamba-Débat, ils ont vécu un autre scénario face aux Marocains. Les Marocains ont dominé la première période sans pourtant le confirmer au tableau d'affichage. La frappe lointaine d'Abdelilah Hafidi retombait légèrement au-dessus de la cage de Chansel Massa (6'). Dans les minutes qui suivaient, il délivrait un centre à son coéquipier Soufiane Rahimi qui ne se montrait pas plus précis dans son tir.

Des avertissements qui témoignaient en tout cas que le Raja avait le match en main. D'ailleurs les locaux ont attendu la 39e minute pour mettre contribution Anas Zniti, le gardien de Raja. Ce dernier claquait le centre tir de Christ Ngoma Mbo qui prenait la direction des filets.

Les Marocains débloquaient leur compteur juste après la pause. Soufiane Rahimi profitait du mauvais alignement de la défense de Cara pour battre Chansel Massa à bout portant (46'). Cabwey Kivutuka répondait au premier buteur marocain à la 70e minute en reprenant de la tête le coup franc de Chris Ngoma Mbo. Malheureusement pour les Aiglons, l'erreur de Cervelie Ikouma Ipoyo replaçait le Raja devant grâce à une réalisation de Mahmoud Benhalib.

L'addition aurait pu être plus lourde si Mouhssine Iajour avait pu profiter de la bourde du gardien aiglon dans le temps additionnel. Légèrement excentré, il n'arrivait pas à redresser le ballon qui allait frapper le petit filet extérieur.

Réactions

Jacques Ontsira (entraîneur du Cara)

C'est une guerre qui a deux batailles. Nous avons perdu la première. On va se battre pour la deuxième. Le problème c'est de ne pas perdre courage. Nous avons toujours de l'espoir. Si le Raja a gagné ici pourquoi nous ne le ferions pas à Casablanca. Nous avons des joueurs qui manquent d'expérience. Ils apprennent à jouer au fur et à mesure que les matches se déroulent. Nous allons nous atteler pour qu'ils soient réalistes devant les buts. Quoi qu'il en soit, de 1974 jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que le Cara atteint les quarts de finale. Si par la grâce de Dieu on se qualifie pour les demi-finales, ce sera encore mieux pour le palmarès.

Juan Carlos Garrido (entraîneur du Raja de Casablanca)

Nous sommes satisfaits parce que nous avons gagné le match aller. Cela prouve que nous avons bien travaillé. L'équipe a fait un bon travail tactique. Nous avons joué le match avec beaucoup de concentration et d'efforts avec un bon équilibre entre défense et et attaque. Rien n'est encore joué. Il y a encore du travail. On va voir cela aux entraînements.