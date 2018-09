Sénégal: La gestion du PDS par la famille Wade contestée au Sénégal

Mardi, Liverpool et Sadio Mané accueille le Paris Saint-Germain à l'occasion de la première… Plus »

De nombreux Sénégalais ne comprennent pas que le PDS s'accroche à une candidature presque hypothéquée. "Au PDS, dès qu'on a une ambition de faire quoi que ce soit ou de dire quoi que ce soit, on est rapidement exclu", assure Modou Diagne Fada qui parle de prise en otage. "Et surtout, il ne faut pas avoir une ambition présidentielle. Parce qu'apparemment, cette ambition n'est réservée qu'à une seule personne."

Il y a quelques jours, des cadres du PDS ont envoyé une lettre à Abdoulaye Wade. Objectif : choisir un autre candidat à la place de Karim Wade. Une lettre symbole de la crise et des divisions que traversent le parti démocratique sénégalais à moins de six mois de la présidentielle de février 2019.

Le parti démocratique sénégalais traverse une crise interne et beaucoup contestent la gestion de la famille Wade. Un problème sérieux pour le parti à moins de six mois de la présidentielle.

