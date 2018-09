Cote d'Ivoire: La CPI allège les charges contre Charles Blé Goudé

Si deux charges ont été retirées du dossier de Charles Blé Goudé, d'autres pèsent encore sur le leader de la jeunesse du FPI, le Front Populaire Ivoirien. Il reste poursuivi par la Cour pénale internationale dans la marche des pro-Ouattara sur la RTI, la radio-télévision d'Etat, le 16 décembre 2010 et pour l'attaque des quartiers perçus comme pro-Ouattara à Yopougon, entre les 25 et 28 février 2011.

"Nous ne voyons pas encore quel est le lien qu'il y a entre Mr Charles Blé Goudé et ces incidents, dans la mesure où toutes les preuves qui ont été versées au dossier des juges montrent effectivement qu'il s'agissait d'une opération de sauvetage des institutions de la République. La Côte d'Ivoire se trouvait dans le chaos provoqué par la descente d'une bande rebelle venue du nord de la Côte d'Ivoire et de l'ouest et qui est descendue sur Abidjan. Nous pensons qu'il y a véritablement de fortes chances que Mr Charles Blé Goudé puisse s'en sortir", a estimé Maître Claver N'dry, avocat de l'ancien leader des Jeunes patriotes ivoiriens de Charles Blé Goudé.

Charles Ble Goude leader of the Young Patriots.

