Ile Maurice: Accident mortel à Mare-d'Albert - «Mo garson anéanti. Mo pou bizin amen li kot dokter»

Quant au chauffeur de la BMW, il a continué sa route après l'accident. Il s'est rendu au poste de police de Plaine-Magnien afin de se constituer prisonnier. Il a été soumis à un alcootest qui s'est relevé négatif. Il a été placé en détention et a comparu devant la Bail and Remand Court, samedi 15 septembre. L'homme, âgé de 37 ans, avait déjà été arrêté à deux reprises dans le passé, en 2015 et 2017, pour possession de drogue.

Amanula Dowlut confie que son fils, Sameem, dévasté, venait de s'unir à Carina, il y a cinq jours. Le couple avait de nombreux rêves et projets. «Ma belle-fille était gentille et elle avait vite gagné nos cœurs. Elle m'appelait même 'Pa'. Depuis que Sameem a appris la nouvelle, il est anéanti. Mo pou bizin amen li kot dokter», lâche le beau-père de la victime.

Il est environ 20 h 30 et la famille revient d'une prière qui a eu lieu à L'Escalier. En route, Carina est prise de nausées. Alors que son beau-père s'apprête à emprunter le virage de Gros-Bois, elle lui demande de s'arrêter. Celui-ci se gare alors sur la troisième voie, à l'extrême gauche, afin que sa belle-fille, qui se trouve sur le siège arrière, puisse descendre de la voiture. «Elle voulait vomir et prendre l'air. Soudain, j'ai aperçu une voiture qui arrivait à toute vitesse. Je n'ai pas eu le temps de crier, de la prévenir... Elle a été percutée de plein fouet puis traînée sur plusieurs mètres. Ma belle-fille est morte sous nos yeux», confie l'habitant de Gros-Billot, New-Grove.

