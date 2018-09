Ile Maurice: Commission d'enquête - La galaxie de Gurib-Fakim

Si l'entourage d'Ameenah Gurib-Fakim s'est toujours fait discret, les auditions de la commission d'enquête permettent d'avoir un aperçu des personnages qui gravitent au sein de sa galaxie. L'ex-présidente de la République aimait, selon les affirmations de son secrétaire à la présidence, Motichand Seebah, s'entourer des gens qu'elle choisissait elle-même. Quitte à défier le protocole.

Aujourd'hui, Rachna Seenauth qui était Assistant Maintenance Officer à la State House, est toujours son fidèle lieutenant. La seule, d'ailleurs, à toujours l'accompagner lors de ses auditions. Mais des lieutenants, fidèles ou moins fidèles, il y en a eu d'autres...

Rachna Seenauth, Assistant Maintenance Officer

«Ses responsabilités étaient de s'assurer de l'entretien, mais elle faisait rarement ce travail», a révélé Motichand Seebah devant la commission Caunhye. Que faisait alors Rachna Seenauth à la State House ? Toujours selon le témoignage du secrétaire à la présidence, c'est elle qui se chargeait du site officiel de la présidence. Mais le rôle de Rachna Seenauth était beaucoup plus important. Lors des cérémonies à la State House, elle et Sadna Seechurn, secrétaire de l'ex-présidente, étaient toutes deux les chaperonnes de l'ex-présidente. Il est difficile de retracer le parcours de Rachna Seenauth qui a travaillé au bureau de la présidente avant la nomination de celle-ci. Depuis la démission d'Ameenah Gurib-Fakim, elle a été transférée au ministère des Infrastructures publiques.

Sadna Seechurn, ex-secrétaire d'Ameenah Gurib-Fakim

Sadna Seechurn s'était fait remarquer par l'ancien fonctionnaire Vijay Makhan, qui occupait le poste de Foreign Secretary au ministère des Affaires étrangères. Après les élections générales de 1995, elle a travaillé dans l'équipe du secrétariat du Premier ministre, à la Clarisse House. Après la défaite du Parti travailliste, elle devient la secrétaire confidentielle de Joe Lesjongard, alors ministre du Logement et des terres. En 2005, elle retrouve sa place au bureau du Premier ministre et devient même Personal Secretary de Navin Ramgoolam. En 2011, elle ira travailler à l'ambassade de Maurice aux Nations unies. À son retour au pays en 2015, elle est mutée à la State House.

Ridwan Muhammed, ancien aide-de-camp d'Ameenah Gurib-Fakim

Autre membre du personnel d'Ameenah Gurib-Fakim à qui plusieurs personnes ont fait allusion : l'inspecteur Ridwan Muhammad. Ce dernier était son aide-de-camp au château du Réduit. Il était, donc, chargé de sa protection et le responsable des officiers de police affectés à la State House. Ridwan Muhammad est aussi un cousin d'Ameenah Gurib-Fakim. Selon l'audition de Motichand Seebah, Ridwan Muhammed accompagnait Ameenah Gurib-Fakim à tous les événements auxquels elle était invitée. Il aurait aussi été responsable de la livraison des lettres et documents adressés au Premier ministre et à Ivan Collendavelloo.

Motichand Seebah, secrétaire à la présidence

Relégué au second plan par Ameenah Gurib-Fakim, Motichand Seebah a, cependant, expliqué à la commission d'enquête qu'il avait des «very good working relations» avec elle. Un ancien fonctionnaire qui a longuement côtoyé Motichand Seebah nous a confié qu'il est quelqu'un de très discipliné et droit. Il a gravi les échelons et est devenu secrétaire permanent, il y a quelques années. Ceux qui le connaissent affirment que bien qu'il soit le beau-frère d'Anil Bachoo, il n'a jamais bénéficié de faveur pour une promotion. Avec l'arrivée du gouvernement Lepep au pouvoir, il a travaillé dans deux autres ministères avant d'atterrir à la State House.

Dass Appadu, ex-secrétaire à la présidence

A-t-il été, comme Motichand Seebah, relégué au second plan sous l'administration Gurib Fakim? L'ex-secrétaire à la présidence, Dass Appadu semble avoir joué un rôle plus important que son successeur. C'est en décembre 2016 que Dass Appadu a été transféré au ministère de la Fonction publique. Il s'est retrouvé au centre d'une polémique en mars 2017, quand la presse évoque sa prise d'emploi dans une des sociétés d'Álvaro Sobrinho. Sa fille aurait aussi bénéficié d'un stage dans une société de l'homme d'affaires angolais. Selon nos recoupements d'informations, Dass Appadu était présent lors des dîners en présence d'Álvaro Sobrinho à la State House. Le Planet Earth Institute a financé deux de ses voyages.