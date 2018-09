Ile Maurice: Sunil Gopaul - «Si le gouvernement est de 3e division, qu'attendre des Collectivités locales?»

Au dire de Sunil Gopaul, «cette initiative est symptomatique des dysfonctionnements dans la police. On peut comprendre que, devant l'insécurité grandissante dans certains quartiers, des citadins en arrivent là». D'ailleurs, il estime que «les agressions répétées dans la capitale et ailleurs portent atteinte à l'image du pays, qui pourtant a une vocation touristique».

L'ancien élu local est resté à l'écoute des citadins. Il se sent interpellé par la mise sur pied d'une patrouille de volontaires pour assurer la sécurité dans le quartier chinois. «C'est inquiétant, on passe du Citizen Watch au Citizen Action», souligne l'ex-premier magistrat de la capitale.

Même s'il n'habite plus Port-Louis, Sunil Gopaul reste attaché à la capitale. Il s'inquiète de l'insécurité qui gagne des quartiers urbains et déplore les dysfonctionnements notés au sein de certaines institutions.

