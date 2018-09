Ile Maurice: Tentatives d'intimidation - Quand les politiciens ciblent les jeunes journalistes

Xavier Maugueret ajoute que les jeunes journalistes sont des «cibles faciles» pour les politiciens du fait qu'ils viennent de débuter dans le métier. «On essaie de déstabiliser le journaliste car il pose une question qui gêne. D'ailleurs, si on se pose des questions, cela implique bien que quelque chose n'est pas clair. N'est-ce pas au politicien de répondre ? On voit une volonté d'esquiver la question.»

En dépit de cette manœuvre d'intimidation, David Onsiong est toutefois satisfait d'avoir obtenu une réponse. «Dommage que le Premier ministre m'ait rabaissé avant de répondre. Mais que voulait-il dire ? Que quand on est jeune, on n'a pas le droit de poser des questions ? Quel message veut-il envoyer ? C'est regrettable.»

«C'était la première fois que j'assistais à une conférence de presse du Premier ministre», souligne-t-il. Pravind Jugnauth a rétorqué que sa question était «cheap» avant de surenchérir: «Sé enn laont. Mem pa koné ki zournal ou été. Ou enn baba.» Et les trois quarts du cabinet ministériel ont applaudi, fait ressortir le journaliste. «C'était intimidant, rabaissant. Soit une tentative de me déstabiliser.»

Traité de «Baba» et rabaissé à cause d'une question qu'il a posée, David Onsiong, du magazine «Weekly», était la cible de Pravind Jugnauth mercredi. Au quotidien, les jeunes journalistes font face aux manœuvres des politiciens et leurs responsables de communication. Est-ce de la pure stratégie pour occulter les questions gênantes ?

