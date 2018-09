Ile Maurice: Australie - Une Mauricienne arnaque sa compatriote de Rs 87 000

Pendant plusieurs semaines, les deux Mauriciennes ont échangé des messages sur le réseau social et, un jour, l'étudiante s'est confiée à la victime. Elle lui a dit qu'elle était souffrante, qu'elle a manqué plusieurs cours universitaires et qu'elle était sur le point d'être déportée. «Elle m'a suppliée de l'aider. Au début, elle m'a demandé si je pouvais emprunter de l'argent pour elle. Mais ensuite, elle m'a demandé de lui prêter 3 500 dollars. En tant que Mauricienne, je l'ai aidée et elle m'avait promis qu'elle retournerait cet argent. Malheureusement, elle est revenue à Maurice en juillet, et je n'ai rien eu», lance la victime.

La victime, originaire de Cascavelle, confie qu'elle avait rencontré l'étudiante, qui travaillait à mi-temps comme serveuse, à deux reprises dans un restaurant mauricien appelé Maussie Food, à Dandenong, dans la région de Melbourne. «Les deux fois, elle m'a seulement servi du dhollpuri et nous avons échangé des salutations. Mais elle m'a recherchée sur Facebook et nous sommes devenues amies», a expliqué la jeune femme de 25 ans.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.