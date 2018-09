Tunisie: "Le report des élections représente un grand danger pour le pays" (Issam Chebbi)

Dans une déclaration samedi à l'agence TAP, en marge de la session ordinaire de la commission centrale du parti, tenue les 8 et 9 septembre à Sousse, Chebbi a indiqué que son parti entend lancer une série d'actions de mobilisation pour faire respecter "ce droit constitutionnel" et rejeter tout revirement sur les dates électorales, en concertation avec les forces démocratiques et civiles.

Sousse — Le secrétaire général du parti Joumhouri, Issam Chebbi, a souligné que report des prochaines échéances électorales est une tentative pour éviter d'endosser la responsabilité des échecs, qualifiant de "grand danger" pour le pays le non respect de la date d'organisation des prochaines élections législatives et présidentielles, prévues en 2019.

Copyright © 2018 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.