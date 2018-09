Ethiopie: Les dirigeants d'un groupe armé oromo de retour en Ethiopie

Puis le leader tant attendu Dawud Ibsa arrive. A chaque mention du mot « qeerroo », la foule hurle. Le mot désigne les jeunes et par extension ceux qui ont manifesté et contribué au changement de cap du régime avec Abiy Ahmed.

Finfinnee est le nom d'Addis-Abeba pour les Oromos nationalistes. Fekishu Bonso a fait 20 ans de prison pour son appartenance au mouvement. « Je renaîs maintenant. L'OLF, c'est la paix et non la guerre. »

Les dirigeants du Front de libération oromo, l'un des plus anciens groupes armés éthiopiens, ont été accueillis par des dizaines de milliers de personnes à Addis-Abeba samedi 15 septembre. Plusieurs centaines de combattants ont franchi la frontière avec l'Erythrée où le groupe était hébergé. L'OLF avait été enlevé de la liste des organisations terroristes fin juin et avait signé un accord de paix avec le gouvernement début août. A la chute de la dictature communiste du Derg en 1991, l'OLF avait d'abord participé au gouvernement transitoire avant de claquer la porte et de reprendre la lutte armée contre le nouveau régime.

